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وزير الاتصالات: استراتيجية من 4 محاور لبناء الانسان وتحقيق التحول الرقمى

الأحد، 14 أبريل 2019 04:04 م
وزير الاتصالات: استراتيجية من 4 محاور لبناء الانسان وتحقيق التحول الرقمى
كتبت: هبة السيد
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها استراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، وتحقيق التحول الرقمي بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في ربوع الوطن، بالإضافة إلى اعداد البيئة التشريعية الداعمة لتمكين المجتمع الرقمى. 

وأضاف الدكتور عمرو طلعت فى بيان صحفى قائلا:"أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة وما أفرزته من تطورات متسارعة في التكنولوجيا؛ ألا أنها تحمل في طياتها فرص كبيرة للمجتمعات التي ترتكز على سياسات داعمة ومواكبة لهذه التطورات، مؤكدا على أهمية اعداد الكوادر المؤهلة من الشباب في مجالات التكنولوجيا المختلفة خاصة في ظل تزايد استخدامات تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعة والزراعة وكافة مناحى الحياة.

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كما استعرض وزير الاتصالات في كلمته المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجال بناء القدرات من خلال التدريب بأسلوبه التقليدي أو من خلال منصات رقمية، وذلك إلى جانب تقديم برامج مختلفة للشباب والشركات الناشئة لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال، ودعم الأفكار الخلاقة للشباب للوصول بها إلى منتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة.

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كما أوضح الدكتور عمرو طلعت ،أهمية التحول الرقمى فى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات، مشيرا الى الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والتحول إلى الحكومة الإلكترونية وتعزيز مفاهيم الشمول المالي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتوفير حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية والتي سيتم إطلاقها في مدينة بورسعيد كمرحلة أولى خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه تم دعوة عدد من الشركات ومنظمات المجتمع المدني لعقد حوارات مجتمعية حول قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بالإضافة إلى العمل على إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات والداعمة لتمكين المجتمع الرقمى.

 

 


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الشمول المالى

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