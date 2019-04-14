وزارة الكهرباء: مصر تسعى بطرق حثيثة للتكامل مع أفريقيا فى مجال الطاقة

(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة أن مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى تسعى بطرق حثيثة لدعم الرؤية الشاملة، والتكامل بين الدول الأفريقية والربط بين المشروعات خاصة فى مجال الطاقة .

وقال حمزة - فى تصريحات خاصة لقناة (أكسترا نيوز) الفضائية - إن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة التى تستضيفها مصر اليوم الأحد هدفها تحقيق التنمية الشاملة للدول الأفريقية .

وأضاف أن مصر لديها الكثير من القدرات المتراكمة فى مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة التى تقدمها لكل الدول الأفريقية، وأن الجميع يشهد الآن بما تم على أرض مصر من تطور كبير فى عدة مجالات خاصة فى الطاقة والطاقة المتجددة، موضحا أن أفريقيا لديها الكثير من الموارد سواء الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون فى مكانة عالية للغاية..وأن العالم ينظر إليها بأن لديها مستقبلا واعدا.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة تهتم برؤية ما تم فى الماضي، ووضع الاستراتيجيات للفترة القادمة خاصة فيما يخص البنية التحتية سواء النقل أو الطاقة أو السياحة بالإضافة إلى وضع توصيات ليتم مناقشتها من خلال اجتماعات الاتحاد الأفريقى حتى تترجم إلى استراتيجيات سواء اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية تعود بالنفع على كل دول أفريقيا .

ويجرى تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة فى النقل والبنية التحتية عبر القارات والأقاليم والطاقة والسياحة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية(النيباد سابقا)، بنك التنمية الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك فى الاجتماع المقرر اليوم أكثر من 500 مشارك بما فى ذلك الوزراء المسئولون عن النقل وقطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية والمنظمات القارية المتخصصة، المنظمات الدولية، الأوساط الأكاديمية، والأعمال والمجتمع المدنى من جميع أنحاء القارة.