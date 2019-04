ننشر فيديو وصور من موقع حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

نشرت عدد من وسائل الإعلام الأسترالية والعالمية، صورا أوولية احادث إطلاق نار وقع منذ قليل خارج ملهى ليلى بمدينة ملبورن بأستراليا، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات، بينما لم يتبين حتى الآن وجود وفيات.

Multiple people shot outside a nightclub in Prahran. Details on Sky News @SkyNewsAust pic.twitter.com/zkHUi5OSn6