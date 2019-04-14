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ننشر فيديو وصور من موقع حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

الأحد، 14 أبريل 2019 02:37 ص
ننشر فيديو وصور من موقع حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا أحد أفراد شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار خارج ملهى ليلى في ملبورن
كتب مصطفى عنبر
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نشرت عدد من وسائل الإعلام الأسترالية والعالمية، صورا أوولية احادث إطلاق نار وقع منذ قليل خارج ملهى ليلى بمدينة ملبورن بأستراليا، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات، بينما لم يتبين حتى الآن وجود وفيات.

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الملهى الليلى

 

وقالت الشرطة الأسترالية فى بيان لها، إن المحققين يعتقدون استهداف العديد من الأشخاص بالرصاص فور خروجهم من ملهى ليلى بالقرب من شارع ليتل تشابل فى الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم.

 
104931-قوات-الشرطة-أمام-الملهى-الليلى
-قوات-الشرطة-أمام-الملهى-الليلى

 

أحد أفراد شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار خارج ملهى ليلى في ملبورن
أحد أفراد شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار خارج ملهى ليلى في ملبورن

 

أحد أفراد شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار خارج ملهى ليلى في ملبورن 2
أحد أفراد شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار خارج ملهى ليلى في ملبورن 2

 

 

 

 

 

 

 


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