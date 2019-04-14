ننشر فيديو وصور من موقع حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

كتب مصطفى عنبر

نشرت عدد من وسائل الإعلام الأسترالية والعالمية، صورا أوولية احادث إطلاق نار وقع منذ قليل خارج ملهى ليلى بمدينة ملبورن بأستراليا، ما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات، بينما لم يتبين حتى الآن وجود وفيات.

Multiple people shot outside a nightclub in Prahran. Details on Sky News @SkyNewsAust pic.twitter.com/zkHUi5OSn6 — Ahron Young (@AhronYoung) April 13, 2019



الملهى الليلى

وقالت الشرطة الأسترالية فى بيان لها، إن المحققين يعتقدون استهداف العديد من الأشخاص بالرصاص فور خروجهم من ملهى ليلى بالقرب من شارع ليتل تشابل فى الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم.



-قوات-الشرطة-أمام-الملهى-الليلى



أحد أفراد شرطة فيكتوريا يعمل في موقع إطلاق نار خارج ملهى ليلى في ملبورن