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نقابة المرشدين السياحيين تطلق تطبيقا لتعريف أعضائها بلجانهم الانتخابية

الأحد، 14 أبريل 2019 03:00 ص
نقابة المرشدين السياحيين تطلق تطبيقا لتعريف أعضائها بلجانهم الانتخابية نقابة المرشدين السياحيين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، إطلاقها لتطبيق على الهاتف المحمول، للتسهيل على الأعضاء معرفة اللجنة الانتخابية، والحث على التصويت، فى الانتخابات المقرر لها غدا الإثنين، وذلك من خلال استخدام اسم العضو باللغة الإنجليزية، ورقم العضوية.

ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، يوم الإثنين 15 إبريل 2019، بنسبة حضور 50% ممن لهم حق التصويت، طبقًا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل.

وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، فسيتم إعادة التصويت يوم الإثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25، ويتنافس على مقعد النقيب العام من بين 4 من المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام، وهم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.

 

 


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