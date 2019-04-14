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نانسى عجرم: "راجل ابن راجل" تشبه المصريين.. و"بتول" أبرزت النماذج الناجحة

الأحد، 14 أبريل 2019 12:28 ص
نانسى عجرم: "راجل ابن راجل" تشبه المصريين.. و"بتول" أبرزت النماذج الناجحة نانسى عجرم
كتب محسن البديوى
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أعربت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح وردود الفعل الإيجابية على أغنية "راجل ابن راجل"، مشيدة بطريقة الإخراج التى ساهمت بدور كبير فى نجاح الأغنية، قائلة: "الأغنية تشبهه المصريين وهى من كلمات ملاك عادل والحان وليد سعد وإخراج بتول عرفة، التى قدمت الفكرة وحرصت على عرض وتقديم النماذج الناجحة والمؤثرة ممن لم يسلط الضوء عليهم.. هؤلاء قدموا قصص نجاح فردية ولكنها مفيدة وساعدت الآخرين، وحين سمعت الأغنية وافقت على الفور".

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: "مبروك لمصر والشعب المصرى الذى يحب الفن ويقدره، وكل فنان ينجح فى مصر ينجح فى العالم العربى كله وأشكر المصريين على ذلك النجاح".

 

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، كتب كلماتها ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، واعتمد الكليب على ظهور مشاهد طبيعية من الشارع المصرى، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشاريع التى تم إنجازها مؤخراً.

 

 

 

 


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