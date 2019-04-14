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نائب محافظ القاهرة: تطوير نفق أحمد عصمت وافتتاحه قريبا للمشاة

الأحد، 14 أبريل 2019 12:00 ص
نائب محافظ القاهرة: تطوير نفق أحمد عصمت وافتتاحه قريبا للمشاة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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رفعت محافظة القاهرة كفاءة نفق مشاة أحمد عصمت، والذى يربط المطرية بعين شمس، المغلق منذ 2008 بسبب مشكلات فى المياه الجوفية، حيث تم شفط المياه ورفع القمامة، وتطوير النفق بالكامل وإنارته وتجديد الرخام الموجود به.

وأكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم حل مشكلة المياه الجوفية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، ورفع المخلفات من النفق، موضحا أنه تم الإنتهاء من أعمال التطوير وسيتم افتتاحه قريبا للمواطنين.

وأضاف صابر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير مزلقان عين شمس والذى سيحل أزمة مرورية كبيرة خاصة فى شهر رمضان، حيث شمل التطوير توسيع المزلقان، لحل مشكلة الاختناق المرورى التى كان يشهدها .
 


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