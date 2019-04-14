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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 14 أبريل 2019 04:24 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة قطار محمل بـ 1280 طن قمح كما غادر 907 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49522 من البضائع العامة منها عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 8981 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150420 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 35231 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10200 طن يوريا و 1530 طن أسمنت و 6000 طن فوسفات، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 258 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 159 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1399 حاوية مكافئة ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1102 طن خشب و 8635 طن حديد و 7500 طن خردة و 1132 طن بسلة و 16000 طن قمح و 30200 طن ذرة و 80 طن أسمنت معبأ .

 


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