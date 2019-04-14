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موسكو: الحديث عن قمة "نورماندى" جديدة حول أوكرانيا سابق لأوانه

الأحد، 14 أبريل 2019 06:13 ص
موسكو: الحديث عن قمة "نورماندى" جديدة حول أوكرانيا سابق لأوانه الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو
أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو ، أمس السبت ، أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة جديدة في إطار "رباعية نورماندي" حول التسوية الأوكرانية.

 

وقال جروشكو - على هامش جلسة مجلس الشؤون الخارجية والدفاعية - :" إننا إذا تحدثنا عن الجدول الواقعي للأعمال، فمن السابق لأوانه الحديث عن انعقاد اجتماع في إطار "رباعية نورماندي" روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا".

 

وأوضح - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه يجب "أولا انتظار اختتام المرحلة الحالية للنشاط السياسي الداخلي في أوكرانيا وانتخاب رئيس، مشيرا إلى أنه من الضروري ألا ينتهي اجتماع جديد في إطار "نورماندي"، مهما كان مستواه، دون أي نتيجة".

 

ويأتي هذا بعد أن صرح الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بأن جولة جديدة من المفاوضات في إطار "رباعية نورماندي" قد تعقد "على أعلى المستويات" في أعقاب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية المزمع عقدها في الـ21 من أبريل الجاري.

 


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