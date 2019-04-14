منخفض_الفيض .. موجة من الطقس السيئ تضرب سلطنة عمان "فيديو"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

موجة من الطقس السيئ تضرب سلطنة عمان، وحذرت الهيئة العامة للطيران المدنى فى السلطنة، المواطنين بسبب الأمطار الغزيرة وقوة البرد، بسبب حالة الطقس السيئة الناتجة عن منخفض جوى يضرب السلطنة منذ الخميس، ويستمر حتى غدا الاثنين.

وعبر هاشتاج #أخدود_الفيض2 و #منخفض_الفيض ، تناقل العديد من النشطاء العُمانيين، صورا ومقاطع مصورة أظهرت الأمطار الغزيرة وقوة البرد الذى غطى الطرق ببعض مدن السلطنة.