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مميش: عبور 36 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن

الأحد، 14 أبريل 2019 01:24 م
مميش: عبور 36 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور36 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج  COSCO  SHIBDING TOURUS بحمولة  211 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين.
 
وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة)، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبرحمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج أيضاCSCL  STAR ، بحمولة 156 ألف طن قادمة من سنغافورا ، ومتجهة إلى اليونان . 
 

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