مقتل 25 مسلحا من طالبان فى اشتباك شمال شرق أفغانستان

كابول(أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 25 مُسلحًا من طالبان، بينهم 4 عناصر أجنبية، فى اشتباك اندلع بإقليم "بدخشان " شمال شرق أفغانستان.

وأفاد بيان للجيش الأفغانى - بثته وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية اليوم الأحد، أن الاشتباك وقع فى أحد أحياء الإقليم الشرقي، مُشيرا إلى مقتل 25 مُسلحًا، بينهم أربعة عناصر أجنبية، وإصابة أحد عشر آخرين خلال الاشتباك.

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة - المناهضة للحكومة- والتى من بينها حركة "طالبان" على تلك الأنباء حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم "بدخشان " يعد واحدا من أبرز الأقاليم التى تنشط فيها عناصر "طالبان " المُسلحة إلى جانب الإهابيين المُنتمين لجماعات أجنبية أخرى أثناء محاولاتهم لتنفيذ هجمات ضد المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.