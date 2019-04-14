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الأحد، 14 أبريل 2019 03:52 م
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مقتل 25 مسلحا من طالبان فى اشتباك شمال شرق أفغانستان

الأحد، 14 أبريل 2019 03:38 م
مقتل 25 مسلحا من طالبان فى اشتباك شمال شرق أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 25 مُسلحًا من طالبان، بينهم 4 عناصر أجنبية، فى اشتباك اندلع بإقليم "بدخشان " شمال شرق أفغانستان.

وأفاد بيان للجيش الأفغانى - بثته وكالة أنباء "خامة - برس" الأفغانية اليوم الأحد، أن الاشتباك وقع فى أحد أحياء الإقليم الشرقي، مُشيرا إلى مقتل 25 مُسلحًا، بينهم أربعة عناصر أجنبية، وإصابة أحد عشر آخرين خلال الاشتباك.

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة - المناهضة للحكومة- والتى من بينها حركة "طالبان" على تلك الأنباء حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم "بدخشان " يعد واحدا من أبرز الأقاليم التى تنشط فيها عناصر "طالبان " المُسلحة إلى جانب الإهابيين المُنتمين لجماعات أجنبية أخرى أثناء محاولاتهم لتنفيذ هجمات ضد المؤسسات الأمنية والحكومية فى البلاد.

 


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