مقتل وإصابة 45 حوثيا بمواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع

عدن /أ ش أ /

قُتل وإصيب 45 من عناصر مليشيا الحوثى ، اليوم الأحد، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى، فى جبهة حمك غربى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا مهاجمة مواقع الجيش فى مناطق "يبار"، و"ظفار"، و"منخلة"، شمالى وغرب جبهة حمك غربى مديرية قعطبة.

كما افشلت قوات الجيش هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار باتجاه مديرية الشعر فى محافظة إب ، مما أسفر عن مقتل 25 من عناصر المليشيا، وإصابة 20 آخرين، بالإضافة الى تدمير طقما تابعا لها .