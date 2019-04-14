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مفوضية الاتحاد الافريقى: نهدف لجعل القارة مركزا سياحيا عالميا

الأحد، 14 أبريل 2019 10:53 ص
مفوضية الاتحاد الافريقى: نهدف لجعل القارة مركزا سياحيا عالميا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد مفوض الاتحاد الافريقى، أن جميع دول افريقيا ممتنة بالدور الذى تقوم به جمهورية مصر العربية رئيسا و شعبا لدعم دول افريقيا، مؤكدًا أن ترابط البنية التحتية تهدف لتعظيم الاستفادة من وجود سوق عربية مشتركة بأفريقيا.

وأضاف مفوض الاتحاد الأفريقى، خلال فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل القارى فى أفريقيا" بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الاتحاد الافريقى يهدف إلى أن تتحول افريقيا مركزا للسياحة على مستوى العالم.

وجاء فى كلمة مفوضية الاتحاد الافريقىى انه منذ 2017 قامت القارة الافريقية بجلب والاستثمارات الأجنبية، واستغلت نسبة 5فى المائة لتنمية البنية لتحتية للقارة ،والمرحلة القادمة لابد ان تاخذ بعين الاعتبار احتياجات افريقيا، وسوف نعكف على دراسة المشاكل التى تواجه برنامج التنية التحية، خاصة ان الهدف هو المزيد من الدعم.

 


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