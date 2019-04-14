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مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل 940 معتمر فلسطينى السعودية.. غدا

الأحد، 14 أبريل 2019 08:39 م
مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل 940 معتمر فلسطينى السعودية.. غدا طائرة مصر للطيران
كتب هانى عثمان
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الإثنين، 4 رحلات طيران جوية إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 940 معتمر فلسطيني لأداء مناسك العمرة.

وكانت مصر للطيران، تمكنت من نقل 5600 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة من مطار القاهرة الدولي، على متن 24 رحلة جوية، لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

 

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس  حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.

 
 

 


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مطار القاهره

المعتمرين الفلسطينيين

فلسطين




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