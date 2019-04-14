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مصرع شخص على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث بمنفلوط

الأحد، 14 أبريل 2019 03:43 م
مصرع شخص على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث بمنفلوط جثه -ارشيفية
أسيوط هيثم البدري -هند عادل
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لقي شخص مصرعه بعد اطلاق النار عليه عن طريق شقيقه بسبب الخلاف علي الميراث بمركز منفلوط، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
تلقى اللواء جمال شكر ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، تلقي اخطارا من العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ الي مركز شرطة منفلوط بمصرع  "رمضان عبد الرؤوف 40  سنة "   فلاح علي يد شقيقه سعد الله -  38  سنة فلاح ًبسبب الخلافات علي الميراث بعد أن  أطلق النار عليه من بندقية آلية بحوزته وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي منفلوط المركزي، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة
 
 
 

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