مصرع شخص على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث بمنفلوط

أسيوط هيثم البدري -هند عادل

لقي شخص مصرعه بعد اطلاق النار عليه عن طريق شقيقه بسبب الخلاف علي الميراث بمركز منفلوط، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء جمال شكر ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، تلقي اخطارا من العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ الي مركز شرطة منفلوط بمصرع "رمضان عبد الرؤوف 40 سنة " فلاح علي يد شقيقه سعد الله - 38 سنة فلاح ًبسبب الخلافات علي الميراث بعد أن أطلق النار عليه من بندقية آلية بحوزته وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي منفلوط المركزي، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة