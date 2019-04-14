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الأحد، 14 أبريل 2019 07:25 م
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مصرع شاب فى حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد الإسماعيلية

الأحد، 14 أبريل 2019 07:24 م
مصرع شاب فى حادث تصادم سيارتين على طريق بورسعيد الإسماعيلية جثة
بورسعيد محمد فرج
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لقى شاب يناهز الثلاثين من عمره مصرعه فى حادث تصادم سيارتين طريق بورسعيد الإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد مصرع عمر الصادق التميمى 30 سنة، فى حادث تصادم سيارتين أحدهما نقل بأخرى أجرة طريق بورسعيد الإسماعيلية بمفارق بحر البقر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المبرة متأثرا بكسر بالجمجمة.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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