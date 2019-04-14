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مصدر قضائى عراقى: القضاء يحاكم 900 داعشى أعيدوا من سوريا

الأحد، 14 أبريل 2019 05:43 م
مصدر قضائى عراقى: القضاء يحاكم 900 داعشى أعيدوا من سوريا عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر قضائى عراقى، اليوم الأحد، أن السلطات القضائية فى بغداد بدأت إجراءات محاكمة 900 عراقى يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش .. حيث تسلمتهم الحكومة من قوات سوريا الديمقراطية .

وقال المصدر ـ حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" ـ "تسلمنا ملفات التحقيق الخاصة بـ 900 من عناصر تنظيم داعش القادمين من سوريا"، موضحا أن "المحكمة المختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكمتهم".

وأضاف أنه تم نقل الداعشيين إلى العراق مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الباغوز، آخر جيوب تنظيم داعش فى شرق سوريا، وطرده منها.

ومن جانبه، لفت مسؤول أمنى عراقى إلى أن هناك مشبوهين عراقيين لا يزالون فى سجون القوات الكردية السورية فى انتظار نقلهم إلى العراق، موضحا أن "عملية التسليم ستجرى على دفعات، وسيتم التسليم على الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن بين هؤلاء "قيادات مؤثرة جدا، لكن التنظيم راعى إخفائهم"، مؤكدا أن "بين القيادات شخصية تعد محورا ومصنعا للكيميائي، وهو المسؤول عن غالبية الضربات الكيميائية".

 


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