مستشار وزير الطيران: توجهات سياسية بالتوسع فى شبكة الخطوط بأفريقيا

كتبت ــ نورا فخرى

قال المستشار أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، إن هناك توجهات سياسية للتوسع في شبكة خطوط الطيران الجوية داخل القارة السمراء، بالإضافة إلي زيادة الترددات سعيا للوصول لكافة العواصم الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة أو مشتركة للدول الافريقية لاسيما جيبوتي وأسمرة ونواكشوط.

وأضاف عارف، أن الشركة الوطنية (مصر للطيران) تشغل 30 مدينة إفريقية، وتم إضافة خطوط للوصول إلي عاصمة دولة روندا وجاري إضافة خط للعاصمة التجارية للكاميرون بحلول صيف 2019.

وتابع مستشار وزير الطيران، أن معظم الخطوط التي تشغلها شركة مصر للطيران نحو أفريقيا، "خطوط سياسية" علي حد وصفه، وتأتي في إطار التوجهات المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء لكنها لا تحقق عائداً اقتصادي، متابعاً : لا تحصل الشركة علي أي دعم مالي من الحكومة مقابل الإبقاء علي التشغيل الخاسر.

من جانبه، علق عمرو عدوي رئيس القطاع التجارى لشركة مصر للطيران، علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدشين خطوط الطيران لعدد من الدول الأفريقية، بإن الشركة تسير خطوط إلي أسمرة عاصمة إرتريا منذ سنوات، بواقع 6 رحلات في الأسبوع الواحد، وسيتم البدء في خط جيبوتي بدءاً من الشتاء القادم، بينما لن يكون هناك جدوى اقتصادية من تدشين خط إلي العاصمة الموريتانية "نواكشوط" حسب مقترح.