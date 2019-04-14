مستشار المفتى: الوطن والحفاظ عليه أساس لإقامة مقاصد الشريعة.. والشائعات حرام

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أن الوطن والحفاظ عليه أساس لإقامة مقاصد الشريعة ولا يجوز نشر الشائعات التى تستهدف الوطن.



وقال عاشور، فى تصريحات له، إن الشائعات تستنزف قيما وأخلاقا وهو ما نعانى منه اليوم، وحيثما وجد انتشار الشائعات فى المجتمع قلت القيم.



وشدد على أن مشاركة خبر أو شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون تثبت له عقاب شديد فى الدنيا والآخرة، ويدخل فى صفة المنافقين، لأنه كاذب ينقل الكذب وينشره.



وأضاف عاشور أن من ينشر شائعات تهدم الأوطان من السهل عليه أن ينتشر الشائعات التى تشيع الفاحشة وتهدم البيوت والأعراض، مؤكدا أن أعداء الوطن يريدون نشر الشائعات من أجل هدم الأوطان، مؤكدا أن الخبر الكاذب بحاجة إلى 100 خبر صادق لمواجهته.