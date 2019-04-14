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مرور القاهرة يغلق كوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير وإصلاحات لمدة 3 أيام

الأحد، 14 أبريل 2019 11:56 ص
مرور القاهرة يغلق كوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير وإصلاحات لمدة 3 أيام إغلاق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب اصلاح الفواصل و تطوير الكوبرى لمدة 3 ايام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
 
و ستقوم إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بالتزامن مع أعمال الصيانة بكوبرى السيدة عائشة خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 20 أبريل الجارى
 
 
و تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة  خدماتها لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ولتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بالإضافة إلى إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.. على أن يتم إجراء غلق جزئى للقادم من مجرى العيون تجاه القلعة بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 18/4/2019 وحتى الساعة 4 عصراً يوم السبت الموافق 20/4/2019 .
 
 

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