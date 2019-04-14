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مدير "العمل العربية" يهدى أبو الغيط ووزير القوى العاملة درع المنظمة

الأحد، 14 أبريل 2019 02:31 م
مدير "العمل العربية" يهدى أبو الغيط ووزير القوى العاملة درع المنظمة فايز المطيرى مدير منظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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قدم فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، درع المنظمة لوزير القوى العاملة محمد سعفان، تقديرًا له على جهوده الحثيثة فى خدمة قضايا العمل والعمال على المستويين الوطنى والعربى.

وجاء ذلك فى افتتاح أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى الذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور 17 وزير عمل ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

كما أهدى "المطيرى" درع المنظمة لكل من، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مريم عقيل وزير الشئون الاقتصادية بدولة الكويت ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وكميل أبو سليمان وزير العمل اللبنانى، ورئيس المؤتمر، تقديرًا لجهودهم الحثيثة المبذولة فى سبيل خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى، ودعم مسيرة البناء والتنمية على مستوى الأمة العربية.

 


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