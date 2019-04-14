محافظ كفرالشيخ : مطحن دسوق يعمل بقدرة 450 طن قمح ويوفر 40% من احتياجات المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن مطحن دسوق يستوعب 450 طن قمح يوميا لينتج 360 طن دقيق تموينى 82%، و90 طن نخالة، يومياً ويغطى 40% من احتياجات المحافظة للدقيق اللازم للمخابز، ليغطى احتياجات مركز وبندر دسوق، ومراكز سيدى سالم وفوة ومطوبس وقلين.

كما يضم مطحن دسوق صومعة بطاقة استيعابية 4000 طن، وشونة أسمنتية بطاقة 7000 طن، لافتاً ان أجهزة المحافظة المعنية استعدت لإستلام الأقماح المحلية للموسم 2019م، من باكر 15 ابريل حتى 15 يوليو القادم ومتابعة ذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالمراكز والمدن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ، لمطحن سلندرات دسوق، التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة سير العمل به، ومراحل التشغيل المختلفة،بحضور اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حسن أبوجزيه، مدير عام الإرشاد الزراعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وإطمئن محافظ كفرالشيخ، على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن دسوق ، مشيداً بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من استقبال الأقماح المحلية والمستوردة حتى انتاج وتعبئة الدقيق استعداداً لتوريده إلى المخابز.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، يتم إنشاء رافع الرى الزراعى بقرية عويرة بصندلا بمركز كفرالشيخ بتكلفة 4 ملايين جنيه لرى 900 فدان، من الصرف الزراعى بمصرف نمره 8 بنطاق أراضى قرية صندلا الزراعية وتوابعها، لافتاً أن رافع عويرة سيتم الانتهاء منه فى مايو القادم ليتم اطلاق تشغيله بقدرة 500 لتر/ ثانية، فى الموسم الصيفى للزراعة لتوفير احتياجات المناطق المستهدف من مياه الرى، وهو ضمن 27 رافع مياه رى زراعى يتم تنفيذها بمحافظة كفرالشيخ للإستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعى الصالحة للرى بهدف تحقيق التنمية المائية والزراعية بكفرالشيخ.

وقال المهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى، أنه يتم الانتهاء من توصيل الكهرباء لمحطة رافع عويرة، كما تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لتجربة تشغيل المحطة واختبارها فنيا بالتعاون مع الإنتاج الحربى.، وسيتم الانتهاء منه وتشغيله لرى أراضى نطاق صندلا بمركز كفرالشيخ.

وعلى جانب أخر استمع محافظ كفرالشيخ،لشكاوى وطلبات أهالى قرية عويرة ، التابعة للوحدة القروية بصندلا بمركز كفرالشيخ، والتى كان منها طلب اقامة مدرسة للتعليم الأساسى، معاش تكافل وكرامة، ورداً على ذلك كلف محافظ كفرالشيخ، ببحث طلبات أهالى قرية عويرة مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، ووكيل وزارة التضامن الأجتماعى،كما التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من مواطنى دسوق واستمع إلى مطالبهم، ومنها تضرر أحد المواطنين من كارتة المحاجر،فوجه المحافظ بفحص طلبه طبقاً للقانون.

وعلى جانب أخر قرر محافظ كفرالشيخ، تنقيذ حملة نوعية على مصانع الألبان المخالفة بطرق كفرالشيخ ودسوق؛ تضم البيئة والأمن الصناعى، والشئون الصحية، والمتابعة الميدانية، والتى تلقى مخلفاتها بمصرف نمره 8 الموازى لطريق كفرالشيخ دسوق، بالإضافة الى المصانع التى تلقى مخلفاتها على المجارى المائية، وتكثيف المرور الرقابة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتنفيذاً للقانون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المصانع فوراً.