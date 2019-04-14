video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط توجه بإلزام أصحاب الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون

الأحد، 14 أبريل 2019 01:52 م
محافظ دمياط توجه بإلزام أصحاب الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون الاراضى لفضاء
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من المناطق بمدينة دمياط استهلتها بزيارة منطقة شطا والتى تابعت خلالها تنفيذ التعليمات الخاصة بإلزام أصحاب مستودعات الأخشاب و الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون منعا لحدوث أى تراكمات للقمامة بها و حفاظا على المظهر الحضارى.
 
ووجهت محافظ دمياط بالاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال و تحرير محاضر فورية للمخالفين، كما شددت على رفع جميع المخلفات و تجمعات القمامة وكذلك عمل حصر شامل لكافة المخالفات و الإشغالات لإتخاذ الإجراءات اللازمة و إزالتها فوراً.
 
وقامت الدكتورة منال عوض بزيارة موقف مدينة دمياط للأثاث، حيث شددت على مدير إدارة المواقف بالإلتزام بخط السير المحدد لسيارات الأجرة الى داخل مدينة الأثاث مؤكدة على ضرورة تواجد اثنين من العاملين بإدارتى المواقف والمرور لمتابعة سير العمل بالموقف.
 
وتابعت محافظ دمياط أعمال رد الشئ لأصله والتى تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطول الترعة الشرقاوية حيث وجهت بالانتهاء من جميع أعمال رد الشئ لأصله بنطاق مركز ومدينة دمياط وفقا للجدول الزمنى المحدد. 
 
وتابعت المحافظ أعمال رفع تجمعات القمامة بعدد من الأراضى بمنطقة شط الملح وأكدت سيادتها على إستكمال تلك الأعمال و إلزام أصحاب الأراضى بإحاطتها بسور من الجمالون.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تبحث تنفيذ برنامج " مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء "

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

منال عوض




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة