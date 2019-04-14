محافظ دمياط توجه بإلزام أصحاب الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون

دمياط عبده عبد البارى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من المناطق بمدينة دمياط استهلتها بزيارة منطقة شطا والتى تابعت خلالها تنفيذ التعليمات الخاصة بإلزام أصحاب مستودعات الأخشاب و الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون منعا لحدوث أى تراكمات للقمامة بها و حفاظا على المظهر الحضارى.

ووجهت محافظ دمياط بالاستمرار في تنفيذ تلك الأعمال و تحرير محاضر فورية للمخالفين، كما شددت على رفع جميع المخلفات و تجمعات القمامة وكذلك عمل حصر شامل لكافة المخالفات و الإشغالات لإتخاذ الإجراءات اللازمة و إزالتها فوراً.

وقامت الدكتورة منال عوض بزيارة موقف مدينة دمياط للأثاث، حيث شددت على مدير إدارة المواقف بالإلتزام بخط السير المحدد لسيارات الأجرة الى داخل مدينة الأثاث مؤكدة على ضرورة تواجد اثنين من العاملين بإدارتى المواقف والمرور لمتابعة سير العمل بالموقف.

وتابعت محافظ دمياط أعمال رد الشئ لأصله والتى تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطول الترعة الشرقاوية حيث وجهت بالانتهاء من جميع أعمال رد الشئ لأصله بنطاق مركز ومدينة دمياط وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وتابعت المحافظ أعمال رفع تجمعات القمامة بعدد من الأراضى بمنطقة شط الملح وأكدت سيادتها على إستكمال تلك الأعمال و إلزام أصحاب الأراضى بإحاطتها بسور من الجمالون.