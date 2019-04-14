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محافظ بورسعيد: كل الدعم للمشروعات الجادة لتنمية القطاع الصناعية

الأحد، 14 أبريل 2019 03:57 م
محافظ بورسعيد: كل الدعم للمشروعات الجادة لتنمية القطاع الصناعية لقاء محافظ بورسعيد والمستثمرين
بورسعيد - السيد فلاح
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن سياسة الدولة تدعم المشروعات الجادة والمستثمرين الراغبين فى تطوير مشروعاتهم أو المتقدمين لمشروعات جديدة.

وعلى هذا النهج يتم التعامل فى بورسعيد مع التنمية الصناعية حتى أصبحت المحافظة تمتلك أربع مناطق صناعية متنوعة، كما تمتلك مميزات وتسهيلات للمستثمرين من خلال ٣ قوانين وهى قوانين الاستثمار وقانون المنطقة الاقتصادية لمحور القناة وقانون المنطقة الحرة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وقال محافظ بورسعيد، إن الدعم الكامل لشباب المستثمرين هو سياسة راسخة من الأجهزة التنفيذية تجاة الشباب لخلق أجيال جديدة من رجال الأعمال، وكان آخر ما قدمتة المحافظة هو تمكينهم من ٥٤ مشروع صناعى جديد تعتمد على صناعات مشتاقات الغاز الطبيعى فى منطقة مجمع ١١٨ مصنع.

ووجه "الغضبان"، الشباب المستفيدين من مجمع الـ ٥٨ مصنع الشكر للمحافظ على الدعم الذى يقدمة لهم ومتابعته لحل المشاكل والعقبات التى تواجههم.

وفى ختام اللقاء دعا محافظ بورسعيد رجال الأعمال وجميع العاملين بالمناطق الصناعية إلى المشاركة فى الاستفتاء للدستور حتى نثبت للعالم حضارة أبناء مصر فى ظل دولة ديمقراطية حديثة.

 

 

 


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