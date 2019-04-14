محافظ بني سويف يطالب بدعم طلاب معهد دراسات المشروعات الصغيرة

بنى سويف :هانى فتحى

طالب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأهمية دعم الجانب التطبيقي والعملي لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من الخدمة التعليمية التي يقدمها المعهد ،والذي يعد كيان تعليمي نوعي تحتويه جامعة بني سويف.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في حضور الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، والدكتور أسامة سعيد عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف ، والمحاسب منتصر رشدي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببني سويف ، والمحاسب حسن زيطة نائب مدير فرع الجهاز ببني سويف.

حيث أشار المحافظ إلى أهمية هذه الخطوة لإكساب دور المعهد التعليمي الجانب العملى ، والذي سيساهم في تطوير المنظومة التعليمية والحصول على خريج يمتلك دراية بالجانب التطبيقي ولديه من المهارات والقدرات المتميزة على اقتحام سوق العمل من خلال قدرته على تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات أو العمل باحترافية في المهنة المتخصص فيها.

ومن جانبه أشاد الدكتور رأفت عباس نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات بمقترح المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ، مؤكداً استعداد الجهاز لدعم الجانب العملي والتطبيقي بمعهد دراسات المشروعات بالجامعة من خلال المحاضرات التطبيقية أو تدريب الطلاب ميدانياً من خلال زيارات ميدانية للنماذج الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما رحب الدكتور أسامة سعيد عميد المعهد بمقترح محافظ بني سويف ، معتبراً المقترح دعماً نوعياً وسيثري المنظومة التعليمية بالمعهد ، ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية للطلاب بعد تخرجهم ، ويعد ترويجاً مباشراً لهذا القطاع الحيوي.