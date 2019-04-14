video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف يطالب بدعم طلاب معهد دراسات المشروعات الصغيرة

الأحد، 14 أبريل 2019 05:23 م
محافظ بني سويف يطالب بدعم طلاب معهد دراسات المشروعات الصغيرة خلال الاجتماع
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
 
 
 طالب  المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأهمية دعم الجانب التطبيقي والعملي لمعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من الخدمة التعليمية التي يقدمها  المعهد ،والذي يعد كيان  تعليمي نوعي تحتويه جامعة بني سويف.
 
جاء ذلك خلال لقائه بوفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في حضور الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، والدكتور أسامة سعيد عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف ، والمحاسب منتصر رشدي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ببني سويف ، والمحاسب حسن زيطة نائب مدير فرع الجهاز ببني سويف.
 
حيث أشار المحافظ إلى أهمية هذه الخطوة لإكساب دور المعهد التعليمي الجانب العملى ، والذي سيساهم في تطوير المنظومة التعليمية والحصول على خريج يمتلك دراية بالجانب التطبيقي ولديه  من المهارات والقدرات المتميزة  على اقتحام سوق العمل من خلال قدرته على تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات أو العمل باحترافية في المهنة المتخصص فيها.
 
ومن جانبه أشاد الدكتور رأفت عباس نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات بمقترح المحافظ المستشار هاني عبد الجابر ، مؤكداً استعداد الجهاز لدعم الجانب العملي والتطبيقي بمعهد دراسات المشروعات بالجامعة من خلال المحاضرات التطبيقية أو تدريب الطلاب ميدانياً من خلال زيارات ميدانية للنماذج الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
كما رحب الدكتور  أسامة سعيد عميد المعهد بمقترح محافظ بني سويف ، معتبراً المقترح دعماً نوعياً وسيثري المنظومة التعليمية بالمعهد ، ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية للطلاب بعد تخرجهم ، ويعد ترويجاً مباشراً لهذا القطاع الحيوي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: الاستفتاء واجب وطنى وحق دستورى لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية (صور)

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة