محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يفتتحان معرض منتجات المشروعات الصغيرة بجامعة بني سويف

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف معرض منتجات المشروعات الصغيرة بمقر جامعة بنى سويف، والذى ضم منتجات لأصحاب بعض المشروعات الصغيرة، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أسامة سعيد عميد معهد المشروعات الصغيرة بالجامعة والمحاسب منتصر رشدى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنى سويف.

وتفقد المحافظ يرافقه رئيس الجامعة ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات منتجات المعرض، الذى أقيم على هامش المؤتمر الذى تنظمه الجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن دور ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030، والذى يتخلله توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والجهاز فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد المحافظ بمحتويات المعرض الذى ضم منتجات من المشغولات اليدوية والملابس والصناعات الحرفية والغذائية وغيرها، والتى تتميز بالجودة وبأسعارها التى تقل عن المنتجات المعروضة بالأسواق، حيث أكد المحافظ على أهمية مثل هذه المعارض فى الترويج لمفهوم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب من خلال التركيز على النماذج الناجحة من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع الشباب على اقتحام سوق العمل وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لهم.