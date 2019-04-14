محافظ بنى سويف: الاستفتاء واجب وطنى وحق دستورى لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية (صور)

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه تم تجهيز 482 مقر انتخابيا يضم 514 لجنة فرعية لاستقبال ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة على مستوى المحافظة 9 لجان منها 3 لجان بمركز ومدينة بنى سويف و6 لجان بواقع لجنة عامة بكل من: الواسطى، ناصر، وسمسطا، اهناسيا، ببا والفشن".

وأكد محافظ بنى سويف على أنه تم تنفيذ خطة استعدادات محكمة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ارتكزت على محورين أساسين وهما:توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، فيما تضمن المحور الثانى توعية المواطنين بأهمية الخروج للاستفتاء وأنه واجب وطنى وحق دستورى، وأهمية المشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية، وأن المرحلة القادمة تستلزم التكاتف والتضافر والانتماء للوطن لكى نجنى ثمار جهود التنمية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الحاشد الذى نظمته مديرية الصحة لشرح التعديلات الدستورية، وفى حضورالدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، و نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، والدكتور مصطفى عبد الجواد وكيل كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعدد كبير من الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى بالمحافظة.

حيث أعرب المحافظ عن ثقته فى خروج الشعب المصرى إلى صناديق الإقتراع بكثافة انطلاقا من حسه الوطنى، خاصة وأن هذه التعديلات ضرورة، وعلى المواطنين أن يعوا ذلك جيدًا، وجدد المحافظ دعوته بضرورة الخروج للتصويت بكثافة، وعدم الالتفات إلى مثبطى الهمم والعزائم، ومؤكدا على أن الدولة المصرية تراهن وتثق فى وعى أبنائها وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

وأكد المحافظ، على أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أهم الإستحقاقات الوطنية، والمشهد الديمقراطى الأهم، الذى يمر بالبلاد فى الوقت الحالى، والذى يكشف معدن الشعب المصرى الأصيل، الذى يضرب بوطنيته المثل، مشيراً إلى امتلاك المواطن المصرى الإرادة القوية والوعى والفهم الكامل، بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لإستكمال المشوار الذى بدأه الشعب المصرى بأكمله مع قيادته السياسية، وتحملنا فيه جميعا كل الصعاب والمتاعب من أجل دولة قوية متقدمة متحضرة أمنة مستقرة.