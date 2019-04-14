محافظ الوادى الجديد يعلن تشكيل المجلس الاستشارى لتطوير صناعة التمور

فريق المحافظات

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعضاء المجلس الاستشارى لتطوير النخيل والتمور بالمحافظة، وذلك لتشكيله وعقد أولى جلساته، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة.

جاء تشكيل المجلس باختيار عبد المنعم البنا وزير الزراعة الأسبق رئيسا للمجلس وعضوية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى وكذلك إسماعيل الدعيق وزير الزراعة الفلسطينى الأسبق وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال زراعة التمور وكذلك ممثلين عن وزارت الزراعة والصناعة والرى وعدد من المستثمرين من الدول العربية الشقيقة وكبار منتجى ومصنعى التمور بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن المجلس أصدر عدة توصيات فى ختام جلسته الأولى، أهمها وضع استراتيجية عامة وعاجلة لحل كافة المشكلات التى تعوق تنمية وتطوير زراعة وصناعة التمور بالمحافظة، اتخاذ خطوات جادة لإقامة بورصة للتمور بالمحافظة، وتقديم المشورة العلمية والبحثية للشركات الاستثمارية، والتنوع فى زراعة أصناف التمور، والتعاون مع كافة الدول المهتمة بزراعة النخيل لتبادل الخبرات، ووضع برامج إرشادية لاستخدام الطرق الحديثة فى الزراعة وآليات وطرق التلقيح الجديدة ومكافحة الآفات، وكذلك الاستفادة من مخلفات النخيل فى الصناعات المختلفة، وضرورة الانعقاد الدورى للمجلس وإلزام كافة الشركات والجهات بالقرارات الصادرة منه.

يذكر بأن المحافظة أعلنت عن تسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمار فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال زراعة النخيل وذلك بتخصيص 20 ألف فدان بكل مركز من مراكز المحافظة لإقامة مناطق لكبار المستثمرين تبدأ من مساحة 1000 فدان وأكثر وكذلك تخصيص 5 آلاف فدان بالمراكز لإقامة مناطق لصغار المستثمرين بمساحات 1000 فدان فأقل، وذلك بقيمة إيجارية 1000 جنيه للفدان الواحد ومدة سماح تصل لـ4 سنوات، وإقامة المشروعات الصناعية التكميلية بتلك المناطق بالمجان وكذلك التعاون فى استخراج كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات من الجهات الحكومية المختلفة.

وقام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد صباح اليوم بمرافقة أعضاء المجلس الاستشارى لتطوير صناعة التمور بالمحافظة، وذلك عقب تشكيلة وعقد أولى جلساته، وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة الأسبق والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والدكتور إسماعيل الدعيق وزير الزراعة الفلسطينى الأسبق وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال زراعة التمور وكذلك ممثلين عن وزارت الزراعة والصناعة والرى وعدد من المستثمرين من الدول العربية الشقيقة، لزيارة معمل زراعة أنسجة النباتات بأكاديمية البحث العلمى بمدينة الخارجة وذلك للوقوف أهم أصناف فسائل النخيل المستنبطة التى أنتجها المعمل والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية.

كما زار المحافظ وأعضاء المجلس مجمع تمور المحافظة والذى يتم تطويره حاليا بتكلفة إجمالية 20 مليون جنية قبل تركيب المعدات والأجهزة الحديثة الممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد بالتعاون المثمر والبناء بين جائزة خليفة الدولية والمحافظة فى مجال تطوير التمور، منوها بأنه سيتم دراسة إقامة مهرجان التمور القادم بالمحافظة وذلك لتمتعها بكافة الإمكانيات والمقومات التى تؤهلها بإقامته، وذلك لامتلاكها 2.3 مليون نخلة بإنتاج سنوى 130 الف طن من التمور المختلفة.