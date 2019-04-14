محافظ الشرقية يقبل يد أبناء الشهداء فى حفل جمعية المحاربين القدماء (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تقبيل يد وجبين أبناء شهداء الواجب والوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك خلال إحتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتى أقيمت بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق ، بحضور اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رضا حسينى المستشار العسكرى للمحافظة وعددٍ من القيادات التنفيذية وأسر الشهداء والمصابين .

وأرسل المحافظ تحية إحترام وتقدير لشهداء الواجب والوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية للدفاع عن أمن وإستقرار البلاد وقال اليوم نُكرم أسرهم تقديراً لتضحيات أبنائهم الغالية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية لرد الجميل لهم إتجاه ما قدموه لوطنهم الغالى مصر .

وكانت إحتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم قد بدأت بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الوطن .

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن نيل الشهادة شرف يطوق له جميع أفراد القوات المسلحة مؤكداً حرص وتسابق جميع أفراد القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة فى ميادين القتال والدفاع عن أمن وإستقرار البلاد، مشيراً إلى أن إحتفال القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم يحمل فى طياته قيم عظيمة تجمع أسر الشهداء مع مصابى العمليات الحربية الأبطال ليتذكر الأبناء ماقدمه الأباء من بطولات وتضحيات غالية للحفاظ على الوطن وحماية مقدراته.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن الهدف من تأسيس الجمعية جاء لرعاية أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية و تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية والرياضية والثقافية لأعضائها ولأسر الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل على تنمية قدرات المصابين منهم والإرتقاء بكفاءاتهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم بتكريم مصابى العمليات وأسر الشهداء خلال إحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ، مؤكداً أن مصر لم ولن تنسى أبطالها من الشهداء ومصابى العمليات الحربية فالقوات المسلحة المصرية حماة الوطن وسيفه ودرعه .

ونقل مدير جمعية المحاربين القدماء تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر ضحايا ومصابى الحرب، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لا يتوانون لحظة فى سبيل تحقيق الأمن المصرى والتصدى للبؤر الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار البلاد، وقدم التحية لشعب مصر ورجالة من القوات المسلحة والشرطة والشهداء والمصابى العمليات الحربية.

وقام محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم "16 " من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية ومصابى العمليات الحربية بمنحهم هدايا عينية ومالية تكريماً لتضحيات الأبطال من أبناء المحافظة .

بدأت الإحتفالية بتلاوة أيات من الذكر الحكيم وألقى كلمة مديرية أوقاف الشرقية الشيخ/أحمد السيد تحدث فيها عن منزلة الشهداء فى الدنيا والآخرة وعن المفهوم الصحيح للجهاد فى الإسلام وقال شٌرع الجهاد فى الإسلام لحماية الإنسان والأديان والأوطان وليس لقتل أو عنف أو هدم وإنما لبناء حضارة وتعايش سلمى .

واختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ الشرقية ومدير جمعية المحاربين القدماء تقديراً لدور كلٍ منهما فى تقديم أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.



محافظ الشرقية والقيادات بإحتفالية جمعية المحاربين القدماء

محافظ الشرقية والقيادات بإحتفالية جمعية المحاربين القدماء

محافظ الشرقية يقبل أحد أبناء الشهداء



محافظ الشرقية والقيادات