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محافظ الإسماعيلية يؤكد على تفعيل دور العاملين بالمديريات الخدمية فى المشاركة فى الإستفتاء

الأحد، 14 أبريل 2019 04:02 م
محافظ الإسماعيلية يؤكد على تفعيل دور العاملين بالمديريات الخدمية فى المشاركة فى الإستفتاء جانب من الإجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية على ضرورة المشاركة الفعلية لجموع المواطنيين بمختلف طوائفهم وإنتماءاتهم فى عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، من أجل إستكمال مسيرة التنمية والبناء وإعادة رسم خريطة مصرمن جديد وبناء الإنسان المصرى، وذلك فى إطار إستكمال سلسلة اللقاءات والإجتماعات التى يعقدها محافظ الإسماعيلية مع جميع العاملين بمختلف المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية للمحافظة لإستعراض ومناقشة الآليات التنفيذية للتعامل مع كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، وبذل أقصى الجهود لتحيق طموحات وآمال المواطنيين
 
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع مجموعة كبيرة من قيادات مديرات الزراعة والموارد المائية والرى، والإسكان والمديرية المالية والتموين والتجارة الداخلية ومديري الإدارات التابعة لهم فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، ومديرى العموم لتلك المديريات، والذى تناول خلاله شرح وتوضيح المفاهيم الصحيحة لأهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة وصياغة دستور مصر الجديد 2019
 
وخلال اللقاء وجه المحافظ بضرورة تفعيل دور جميع المواطنيين والعاملين بتلك القطاعات فى نشر التوعية الجماهيرية للمواطنين، بأهمية المشاركة فى الإستفتاء وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي
 
وأوضح المحافظ ، أننا نحتاج فى الوقت الراهن لتضافر كافة الجهود من مختلف شرائح وفئات الشعب المصرى العظيم من أجل بناء مصر الجديدة ، ومواجهة كافة التحديات التى تواجهها مصر.
 
وطالب المحافظ بضرورة تعظيم وتفعيل دورجميع المسؤلين بمختلف مواقعهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى والنهوض بالمجتمع من خلال تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنين البسطاء، والأسر الفقيرة والأكثر إحتياجا وبذل أقصى الجهود لتحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم .
 
 

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