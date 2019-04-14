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"محاربة السمنة" ندوة لكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم

الأحد، 14 أبريل 2019 04:52 م
"محاربة السمنة" ندوة لكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم جانب من الندوة
الفيوم – رباب الجالي
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شهد الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية ندوة ذاتية تحت عنوان (بينا) اليوم الأحد بحضور الدكتور ماجد مصطفى إسماعيل رئيس قسم التدريب بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحاضر بها الطالب أحمد هشام والطالبة مريم مراد وتأتي في إطار الندوات الذاتية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب طبقًا للجدول الزمني للكليات.
 
 
تناول الطلاب في الندوة الحديث عن مرض السمنة خلال عدد من المحاور شملت تعريف السمنة وتشخيصها كمرض عصري يعاني منه نصف سكان العالم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان في قلة بذل الجهد والقدرة الحركية والذهنية والأسباب التي تؤدي إلى حدوث السمنة  مثل تناول الوجبات السريعة والمياة الغازية والشراهة المفرطة في الطعام.
 
 
كما تناولت الندوة طرق الوقاية من السمنة بالتوعية من أخطارها بدءً من الأطفال وممارسة الرياضة والإكثار من تناول الماء وتقليل كميات المشروبات الغازية.
 
 
كما تم التعريف بالوزن المثالي للأشخاص وكمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميًا وطرق حساب كتلة الجسم.
 
 
 

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