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مباحث تموين الأقصر تحرر 279 قضية في حملات لضبط الأسواق قبل شهر رمضان

الأحد، 14 أبريل 2019 11:57 ص
مباحث تموين الأقصر تحرر 279 قضية في حملات لضبط الأسواق قبل شهر رمضان حملات تموين -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال مباحث التموين خلال الفترة الماضية العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وذلك فى إطار إستمرار جهود مباحث التموين لضبط الاسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين، وذلك قبيل شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين – فى بيان صحفى - أنه تم تحرير 279 قضية متنوعة تتضمن 13 قضية سلع منتهية الصلاحية، 106 قضية عدم الاعلان عن الاسعار، 25 قضية تراخيص، 77 قضية شهادات صحية، قضيتان تجميع 14 جوال دقيق بلدى مدعم بأجمالى 200 كيلو، 26 قضية مضبوطات بدون فواتير بأجمالى 1850 طن مضبوطات متنوعة، 3 قضايا ذبح خارج المجزر الحكومى باجمالى 5 كيلو جرام لحوم بلدية.

 

وأوضح، أنه تم ضبط 3 قضايا سلع مجهولة المصدر باجمالى 50 كيلو جرام مضبوطات متنوعة، قضية تجميع 40 كيلو جرام سكر تموينى، قضية مواد بترولية باجمالى 40 لتر بنزين، 14 قضية عدم ممارسة النشاط، قضية تجميع 25 بطاقة تموينية، 3 قضايا تصرف فى حصة مخبز، 3 قضايا عدم وجود مقياس محطة تموين السيارات، قضية تصرف فى حصة مستودع بتوجاز باجمالى 338 أسطوانة منزلية.

 

وأكد العقيد محمد فاضل، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيراً إلى المضى فى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الأنضباط اللازم بالأسواق.

 

 


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