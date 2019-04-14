لافروف: روسيا والصين توحدان جهودهما لمجابهة محاولات انتهاك القانون الدولى

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا والصين توحدان جهودهما في مجلس الأمن الدولي لمجابهة ما يرى أنها محاولات انتهاك القانون الدولي.

وقال لافروف - خلال كلمته بمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي اليوم ،السبت، "شراكتنا مع بكين ليست فقط مثال على التعامل ذي المنفعة المتبادلة والشراكة الشاملة. التعاون الروسي-الصيني له تأثير واقعي على أولئك الذين يطرحون طرقا غير قانونية للتعامل مع المشكلات الدولية"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف أن ذلك التعاون المشترك بين بلاده والصين هو ما حدث "خلال مناقشة السيناريو السوري عندما قدمت قرارات أحادية الجانب وغير قانونية، كما حدث مؤخرا أيضا عندما نقضت روسيا (بالفيتو) مشروع قرار أمريكيا بشأن فنزويلا، والذي تجاوز كل القواعد التي يمكن أو لا يمكن تخيلها للقانون الدولي والأخلاقيات الدبلوماسية الأساسية".

فيما أشار لافروف إلى خارطة الطريق الروسية-الصينية لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية كمثال جيد على العمل المشترك بين البلدين.