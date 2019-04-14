كيف تحصلى على معاش "المرأة المعيلة" فى 8 خطوات

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الأوراق المطلوبة للحصول علي معاش "معاش المرأة المعيلة"، من التضامن الاجتماعى وهو معاش شهري قيمته 300 جنيه أو يزيد.

ويقول المحامى أحمد السيد، أن هناك بعض الأوراق التى يجب تقديمها للحصول على معاش المراءة المعيلة وهى.

-صورة شهادة وفاة الزوج.

- صورة قسيمة الزواج للأرملة أو صورة قسيمة الطلاق للمطلقة

- صور شهادات ميلاد الأبناء ( حتي سن 25 سنة.

- شهادة إدارية من اثنين موظفين بأنها لم تتزوج مختومة بختم شعار الجمهورية.

- خطاب من الجمعية الزراعية يُفيد بأنها ليس لها حيازة زراعية .

- خطاب من التأمينات الاجتماعية بأنها غير مُؤمن عليها .

- بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية أو التأمينات .

- تُقدم الأوراق بطلب إلي الشئون الاجتماعية.