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كامل الوزير : الرئيس يتابع يوميا ما يتم تحقيقه بالنقل خاصة فى السكة الحديد

الأحد، 14 أبريل 2019 07:05 م
كامل الوزير : الرئيس يتابع يوميا ما يتم تحقيقه بالنقل خاصة فى السكة الحديد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات
محمد مجدى السيسى
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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم أن الرئيس السيسى يتواصل معه يوميا لمتابعة ما يتم تحقيقه بالنقل خاصة فى السكة الحديد.
 
وتابع الوزير: " بدأت العمل مباشرة بمجرد تولي الوزارة وقمت بحل شركتين وهناك شركة ثالثة قمت بحلها وهي شركات خاسرة لم تحقق شيئا منذ انشائها ولن أسمح باستمرار أى شركة خاسرة وهناك شركات كانت رواتب العاملين بها أكبر من رأس مالها".
 
وشدد الوزير على أن العنصر البشرى وهو سبب كل المشكلات فى قطاع النقل يمكن تطويره والتعامل معه والاستفادة منه وهناك انضباط كبير الآن.
 
وقال الفريق كامل الوزير إن هيئة السكة الحديد كانت تحقق 33 مليون جنيه فى الأسبوع وبعد تطبيق الغرامات والقضاء على التهرب من دفع التذاكر وشبابيك التذاكر الجديدة حققت السكة الحديد أكثر من 41 مليون جنيه.
 
وأعلن الوزير أنه سيقوم بزيارة مفاجئة لمحطة مصر بعد قليل، مشيرا إلى أن هناك انضباط الآن بالسكك الحديد وهو ليس انضباط كامل ولكن سيتحسن فى الفترة القادمة.

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