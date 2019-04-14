فيديو وصور.. متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يفتتح معرض ثورة 19

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية معرض ثورة 19 ويضم عدد كبير من الوثائق والمخطوطات الأثرية التى توثق أحداث الثورة بالإسكندرية ، شارك فى الإفتتاح العديد من القيادات التنفيذية .

وقال الفنان على سعيد، مدير المتحف، أن المعروضات بالمتحف يضم متعلقات شخصية ومنحوتات أصلية للفنان محمود مختار، ودوريات وصحف أصلية وشارك فيها الجمعية المصرية للكاريكاتير بعرض رسومات نادرة بغرض إعداد نادرة ، مضيفا أن مديرية التربية والتعليم متمثله فى إدارة وسط شاركت ف المعرض من خلال مجموعة من الصور للأطفال الموهوبين عن ثورة 19.

بينما قال الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين السابق، أن لمحافظة الإسكندرية دور كبير فى ثورة 19 وحرص المتحف على توثيق هذه الأحداث وعرضها للجمهور.



















