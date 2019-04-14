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فيديو وصور.. بدء تطهير شبكات وبلاعات الصرف بمنطقة الحصرية بالأقصر لمواجهة فصل الصيف

الأحد، 14 أبريل 2019 10:17 ص
فيديو وصور.. بدء تطهير شبكات وبلاعات الصرف بمنطقة الحصرية بالأقصر لمواجهة فصل الصيف تطهير البلاعات
الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت إدارة الأقصر بشركة مياة الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، في تنفيذ عمليات تطهير لشبكات الصرف بمنطقة الحصرية بمدينة أرمنت، وذلك وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ببدء العمل بتطهير شبكات الصرف والمحطات الرئيسية بكافة إدارات محافظة الأقصر إستعداداً لدخول فصل الصيف ومايصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه وتجنباً لإنسداد الشبكات أو الخطوط بشكل مفاجئ.
 
ومن جانبه وجه أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، توجيهاته فرق تطهير الصرف الصحى وصيانة الشبكات ببدء العمل على إزالة أى مخلفات بالمطابق لتسهيل عملية التطهير، وبإشراف المهندس حجاج محمد عبد المعطي نائب مدير الإدارة، ومتابعة يوسف ميلاد مشرف الشبكات، وحمدي الصغير مدير التطهير، بنزول طاقم الفنيين بعدد من المعدات الحديثة ومنها سيارات شفط المخلفات والسيارة النافورى لسحب المواد الثقيلة حيث نفذ المهام فريق من الفنيين المدربين والعمال والسائقين المهره.
 
ويقول وليد الإدفاوي مسئول التوعية بشركة مياة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تقديم أفضل خدمات للمواطنين بكل القرى والنجوع والمدن فى مجال الصرف الصحى، حيث يتم التعامل الفورى عن طريق فريق عمل متخصص من شبكات الصرف الصحى، بالإضافة لسيارات الطوارئ المتواجدة بالمحطات والمتصلة بالأجهزة اللاسلكية للتعامل الفورى مع الأعطال، كما يمكن أيضاً الإبلاغ لمحطات المياه أو الصرف التابعة للشركة بجميع القرى والمدن داخل محافظة الأقصر، موضحاً أنه تم إطلاق حملة تشمل مناشدة الشركة المواطنين فى حال وجود أى انسداد أو أعطال بالصرف الصحى سرعة الإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو على أرقام 0952282406 - 0952284116 – 01147999752.
 
إدارة مياة الأقصر تبدء تطهير شبكات الصرف بمنطقة الحصرية بأرمنت لمواجهة فصل الصيف (1)
 
إدارة مياة الأقصر تبدء تطهير شبكات الصرف بمنطقة الحصرية بأرمنت لمواجهة فصل الصيف (2)
 
إدارة مياة الأقصر تبدء تطهير شبكات الصرف بمنطقة الحصرية بأرمنت لمواجهة فصل الصيف (3)
 
إدارة مياة الأقصر تبدء تطهير شبكات الصرف بمنطقة الحصرية بأرمنت لمواجهة فصل الصيف (4)
 
إدارة مياة الأقصر تبدء تطهير شبكات الصرف بمنطقة الحصرية بأرمنت لمواجهة فصل الصيف (5)
 
إدارة مياة الأقصر تبدء تطهير شبكات الصرف بمنطقة الحصرية بأرمنت لمواجهة فصل الصيف (6)
 
 

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