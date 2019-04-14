فيديو.. مطران الأرمن الكاثوليك يترأس قداس أحد السعف بكنيسة سانت تريز

سارة علام

ترأس الأنبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك اليوم الأحد قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وذلك بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.

وكانت الكنائس الغربية قد بدأت اليوم الأحد احتفالات أحد الشعانين، وهو ذكرى الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة وهو أول أيام أسبوع الآلام، إذ يوافق ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس منتصرا، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون المزين وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.