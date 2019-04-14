video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. مطران الأرمن الكاثوليك يترأس قداس أحد السعف بكنيسة سانت تريز

الأحد، 14 أبريل 2019 11:49 ص
فيديو.. مطران الأرمن الكاثوليك يترأس قداس أحد السعف بكنيسة سانت تريز الانبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك
سارة علام
إضافة تعليق
ترأس الأنبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك اليوم الأحد قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وذلك بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة.
 
وكانت الكنائس الغربية قد بدأت اليوم الأحد احتفالات أحد الشعانين، وهو ذكرى الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة وهو أول أيام أسبوع الآلام، إذ يوافق ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس منتصرا، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالى القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون المزين وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.
 
 
الانبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك (2)
الانبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك 

الانبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك (1)
الانبا كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الكنائس الغربية تحتفل بأحد السعف والحجاج يزورون القدس

اليوم.. الأقباط يحتفلون بـ"أحد التناصير" والكنائس ترفع صلوات القداس

أحد السعف

الكنائس الغربية

الارمن الكاثوليك




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة