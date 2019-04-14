فيديو.. محافظ القليوبية: بدء لمبادرة "إزرع شجرة مثمرة" لزراعة 1000 شجرة بمدارس المحافظة

القليوبية - إبراهيم سالم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مبادرة "ازرع شجرة مثمرة" بمدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية بنين ببنها، والتى تهدف إلى زراعة شجر ليمون وجوافة ويوسفي.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها بالتعاون بين مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين ومديرية التربية والتعليم ضمن مبادرة زراعة مليون ونصف المليون شجرة على مستوى المدارس بالجمهورية، منهم ألف شجرة خاصة بمدارس القليوبية بهدف تنمية وعى الطلاب بالأشجار المثمرة ودفع حركة التنمية الزراعية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة واعدة وسيتم تعميمها بجميع المصالح الحكومية، كما أعرب عن دعمه الكامل لتلك المبادرة مع توفير أى متطلبات لدعم وانجاح الفكرة، وكلف الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالعمل على تعزيز المبادرة والتى سوف تساهم فى تنمية وعى الطلاب بأهمية الأشجار المثمرة وطرق رعايتها والحفاظ عليها لكى تظهر المحافظة بمظهر جمالى وحضارى.

وعبر المحافظ، عن شكره وتقديره واحترامه لهم وتمنياته بالتوفيق والسداد لكل طالب ومسئول يحاول أن يقدم أى شئ لبلدنا العزيزة مصر وأن تكون نموذج يحتذى به لتكرار تلك المبادرة على مستوى باقى المراكز والمدن.



محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس



محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس

محافظ القليوبية تفقد معامل الحاسب الالى بالمدارس



محافظ القليوبية تفقد معامل الحاسب الالى بالمدارس



محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس



محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس



محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس



محافظ القليوبية بمبادرة إزرع شجرة بالمدارس