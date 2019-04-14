video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 14 أبريل 2019 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 154 ألف مواطن في مبادرة "100 مليون صحة" بمحافظة الوادي الجديد

الأحد، 14 أبريل 2019 12:27 ص
فحص 154 ألف مواطن في مبادرة "100 مليون صحة" بمحافظة الوادي الجديد مبادرة 100 مليون صحة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم السبت، عن انتهاء المديرية من فحص 154828 مواطنا في مبادرة 100 مليون صحة بنهاية يوم 13 أبريل2019.

وأكدت مشرف أنه تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية اليوم السبت، من المبادرة والذي جري مسح 246 مواطنًا في اليوم الخامس والأربعين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وتم تحقيق نسبة 73% من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، وهو 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأكدت مشوف انه تم بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين علي أرض المحافظة، ضد فيروس سي فقط اعتبارًا من اليوم السبت 13 أبريل الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري ضد الفيروس فقط.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الوادي الجديد تعلن عن افتتاح كلية للطب البشري في العام الدراسي المقبل

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة