فحص 154 ألف مواطن في مبادرة "100 مليون صحة" بمحافظة الوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم السبت، عن انتهاء المديرية من فحص 154828 مواطنا في مبادرة 100 مليون صحة بنهاية يوم 13 أبريل2019.

وأكدت مشرف أنه تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية اليوم السبت، من المبادرة والذي جري مسح 246 مواطنًا في اليوم الخامس والأربعين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وتم تحقيق نسبة 73% من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، وهو 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأكدت مشوف انه تم بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين علي أرض المحافظة، ضد فيروس سي فقط اعتبارًا من اليوم السبت 13 أبريل الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري ضد الفيروس فقط.