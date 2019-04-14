عودة فيسبوك وإنستجرام وواتساب للعمل بعد ساعات من التعطل

(رويترز)

قال موقع فيسبوك، إن الخدمة عادت لطبيعتها، اليوم الأحد، بعدما قال بعض المستخدمين إنهم لم يتمكنوا من الدخول على الموقع، وتطبيق انستجرام لتبادل الصور وتطبيق واتساب للتراسل اليوم الأحد، ولم تحدد شركة فيسبوك المالكة لانستجرام وواتساب سبب العطل أو حجمه.

وقال المتحدث باسم فيسبوك فى تصريح لرويترز "واجه بعض المستخدمين متاعب فى الدخول على التطبيقات فى وقت سابق اليوم، وقد تم حل المشكلة".

وتعرض فيسبوك لأحد أطول فترات تعطل خدماته فى مارس، عندما واجه مستخدمون على مستوى العالم مشاكل فى الدخول إلى فيسبوك وانستجرام وواتساب لأكثر من 24 ساعة.

وقال موقع (داونديتكتور دوت كوم) اليوم الأحد إن أكثر من 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل فى فيسبوك خلال ذروة العطل.

وأوضح أن أكثر من ثلاثة آلاف مستخدم أبلغوا عن مشاكل مع واتساب وسبعة آلاف مستخدم واجهوا مشاكل مع انستجرام فى ذروة فترة التعطل، وأوضحت خريطة للتعطل الإلكترونى على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسى فى أوروبا وآسيا.