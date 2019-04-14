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عمرو طه مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة

الأحد، 14 أبريل 2019 12:20 م
عمرو طه مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة الدكتور عمرو طه مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة
كتب إسلام سعيد
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أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، قرارا بتعيين الدكتور عمرو طه مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة خلفا للمهندس أحمد طه الذى تم تعيينه فى منصب مساعد أول وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعة.

 

وتخرج الدكتور عمرو طه، من كلية الطب، جامعة القاهرة عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1985، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل هناك على درجة ماجستير أخرى فى تخصص نظم المعلومات عام 1988، كما حصل على درجة الدكتوراة فى الإدارة عام 1995، وأصبح طه مستشارا معتمدا من معهد الاستشارات الإدارية فى المملكة المتحدة عام 2006، كما حصل على شهادة المسؤولية المجتمعية ISO 2600، وكذلك شهادات خبير فى التجارة الدولية.

 

وعمل طه على مدى السنوات الماضية فى عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، وساعده فى ذلك خبرته الطويلة فى المهارات الإدارية.

 

جدير بالذكر أن د.عمرو انضم للعمل بمركز تحديث الصناعة فى ديسمبر 2004 كمدير لإدارة المراقبة والتقييم، وتقدم فى مسيرته المهنية حتى تم تعيينه نائبا للمدير التنفيذى فى نوفمبر 2013، وظل فى منصبه حتى صدور قرار تكليفه بمهام المدير التنفيذى اعتبارا من 8 أبريل 2019


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