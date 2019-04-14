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عمدة شاب بإنديانا يعلن رسميًا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

الأحد، 14 أبريل 2019 11:35 م
عمدة شاب بإنديانا يعلن رسميًا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بيتر بتيجيج عمدة مدينة ساوث بيند، شمال إنديانا
واشنطن أ ش أ
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أعلن عمدة بولاية إنديانا وضابط سابق بالاستخبارات البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، انطلاق حملته للترشح عن الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة رسميًا.

وبعد نحو 3 أشهر من إنشاء لجنة استكشافية لبحث ترشحه للانتخابات، قال بيتر بتيجيج عمدة مدينة ساوث بيند، شمال إنديانا، فى تجمُّع بالمدينة، اليوم: "اسمى بيت بتيجيج ويدعوننى العمدة بيت.. أنا ابن فخور لساوث بيند، إنديانا، وأترشح لـ(منصب) رئيس الولايات المتحدة"، حسب ما نقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فقد ارتفعت مؤشرات بيت (37 عامًا)، والذى شارك فى حرب أفغانستان، فى استطلاعات الرأى خلال الأشهر الأخيرة، وتمكنت حملته من جمع تمويل يزيد على 7 ملايين من الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ليظهر العمدة الشاب كمرشح مهم فى سباق الرئاسة لعام 2020.

وحلّ بيت ثالثا فى استطلاعات الرأى الأخيرة فى كل من أيوا ونيوهامبشير اللتان ستستضيفان أول تنافسين كبيرين فى الانتخابات التمهيدية المقبلة، ووفقًا لاستطلاع للرأى أُجرى مؤخرًا، فقد ارتفعت نسبة تفضيل الشاب الديمقراطى بنسبة 30% منذ فبراير الماضي.

 


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