الرئيسية أخبار عاجلة عطل فنى فى واتساب يقطع الخدمة عن بعض المستخدمين حول العالم الأحد، 14 أبريل 2019 01:10 م واتساب كتب سمير حسنى إضافة تعليق أفادت "العربية" فى نبأ عاجل بوقوع عطل فني في تطبيق "واتساب" تسبب فى قطع الخدمة عن مستخدمين في مناطق حول العالم. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. حصاد التكنولوجيا.. وداعا للجروبات المزعجة على واتساب وانتقادات جديدة لفيس بوك واتساب عطل واتساب تطبيق واتساب الرئيس السيسى يتفقد محور روض الفرج فجرا ويضع الجزء الأخير من الكوبرى مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار خارج ملهى ليلى فى أستراليا التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات يؤدون امتحاناتهم فى مدرستى أكتوبر والمعادى.. وتؤكد: قرابة 1000 طالب يختبرون.. القرار هدفه خفض النفقات.. وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب المنقولين ليلى طاهر فى حوار لـ" اليوم السابع" : نفسى أقدم "شجرة الدر" لأنها نموذج لقوة المرأة.. كل المعلومات المكتوبة عنى فى الإنترنت مغلوطة وكاذبة.. وأنتجت 6 أعمال وخسرت لعدم خبرتى فى تسويقها 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد 14 / 4 / 2019 بعد الانفصال عن الحبيب.. 6 حاجات لازم تقاوميهم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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