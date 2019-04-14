"ضمان الجودة":897 مدرسة تقدمت للحصول على الاعتماد وانتهاء مراجعتها خلال أيام

تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، عددا من المدارس بمحافظة الجيزة بمنطقة كرداسة لمتابعة أعمال زيارات فرق المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة يرافقها فى الزيارة الدكتور خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، أن الهيئة ستنتهى خلال الاسبوع الجارى من كافة زيارات الاعتماد للعام الدراسى 2018-2019 حيث تقدم للاعتماد 897 مدرسة ومعهد ازهرى وتقوم فرق الزيارات بتقديم تقارير الزيارات للهيئة لمراجعتها من قبل اللجان الفنية وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإعلان المؤسسات التى استوفت معايير الجودة وحصلت على الاعتماد والمؤسسات المرجئة التى بها بعض نقاط الضعف لحين تحسينها أو التى لم تستوف المعايير ولم تحصل على الاعتماد.