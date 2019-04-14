ضبط 682 قطعة سلاح و2 طن هيروين و2000 قضية آثار خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية.

واستهدفت قوات الشرطة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى السحر والجمال بنطاق محافظتى الإسماعيلية والشرقية، وبحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية.

وداهمت قوات الشرطة تجار السلاح، وضبطت 682 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "66 بندقية آلية- 124بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 51طبنجة – 441 فرد محلى الصنع – 2433 طلقة مختلفة الأعيرة – 1360 قطعة سلاح أبيض"، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها "بندقية خرطوش– 3 فرد محلى- أدوات وأجزاء التصنيع".

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام القضائية، وتم تنفيذ 419853 حكم قضائى، بينها 1664حكم جناية، و147912 حكم حبس، و216409 حكم غرامة، و53868 حكم مخالفة، وضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 49 متهماً ، إرتكبوا 59 حادث سرقة متنوع.

وتم تأمين تنفيذ قرارات إزالة 614 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 277097 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 34949 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، و460 قيادة تحت تأثير مخدر.

ونججت شرطة التموين في ضبط 6716 قضية تموينية متنوعة بينها 92 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1184 إسطوانة بوتاجاز، و28 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1617124لتر، وضبط 6596 قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية المدعمة ، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات بلغت "519,738 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "417" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "222,733 طن "، و "174" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "74,234 طن".

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 2309 قضية متنوعة أبرزها جرائم "السرقات - حيازة أسلحة - تنفيذ أحكام - مسجلين خطر - حيازة مخدرات" بالإضافة إلى ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهم إرتكبوا 4 وقائع " سرقات عامة، سرقة مهمات مصلحية - إختلاس".

كما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 1309 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة)، و977 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث (إلقاء مخلفات – محمية طبيعية – تلوث هوائى - تعديات)، و388 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، و424قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و92 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة و159 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 1112 لنش وباخرة سياحية.

وأثمرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط 946 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1013 متهم، بحوزتهم 115 كيلو حشيش، و684 كيلو بانجو و455 جرام أفيون، و2161 كليو هيروين و3 كليو كوكايين و3 كيلو من الفودو، و10 كيلو من الاستروكس و36142 قرص مخدر.

ونجحت شرطة الموانئ في ضبط 26 قضية تهريب، و731 قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، جرائم جنائية متعددة بقطاع أمن الموانئ.

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 2430 قضية ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية).