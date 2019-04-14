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ضبط 5 أشخاص لسرقتهم المواطنين بالإكراه وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ببنى سويف

الأحد، 14 أبريل 2019 01:21 م
ضبط 5 أشخاص لسرقتهم المواطنين بالإكراه وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ببنى سويف القبض على متهمين - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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ضبطت مباحث الفشن جنوب بنى سويف، تشكيلا عصابيا يضم 5 أشخاص لإتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطاراُ من العقيد هشام لطفى مأمور مركز شرطة الفشن، بلاغا من أحد المواطنين يفيد قيام 5 أشخاص باستيقافه على أحد الطرق غرب مركز الفشن والاستيلاء منه على مبلغ مالى كبير تحت تهديد السلاح.

وتم تشكيل فريق بحث يقوده العميد مجدى لطفى رئيس مباحث الجنوب، وضم الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، ومعاونى المباحث النقباء عماد عرفة ومسعد ذكى وحسين إبراهيم لكشف هوية المتهمين. 

وتبين من التحريات إن وراء واقعة السرقة كلاً من "هيثم . م" وشقيقه "عمرو" و"مصطفى . ر" و"سلطان . ز" و"اسلام . ح". 

وتم إلقاء القبض عليهم وقرر المستشار أيمن إدريس مدير نيابة الفشن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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