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ضبط 4010 هاربين من أحكام وتحصيل 112346 فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 14 أبريل 2019 06:52 ص
ضبط 4010 هاربين من أحكام وتحصيل 112346 فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية –مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4010 هاربا من احكام، منهم 8 حكم فى جنايات و 1127 حكم جزئي، و 128 حكم مستأنف، و 2720 حكم فى غرامات، و 27 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 112 ألف و 346 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


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