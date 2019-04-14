ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2 مليار جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها على مستوى الجمهورية، لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت شرطة الكهرباء في ضبط 68763 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد 47,903,366 مليون جنيه، ووجه اللواء رفعت خضر مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت شرطة مكافحة التهرب الضريبى من ضبط 1291 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 186حالة ضرائب عامة، وكشف 69 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و59 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و79 قضية فى مجال الجمارك، وضبط 272 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و199حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 2,386,448,933 مليار جينه، وقد تم التصالح فى 297 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 1,865,415 مليون وثمانمائة خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر جنيهاً ، خلال أسبوع.

ونجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 18 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال، وقضايا سوق مال - اختلاس مال عام وتربح - احتيال مصرفى - غسل أموال – كسب غير مشروع – إستغلال نفوذ مزعوم " بقيمة بلغت ثمانية وستون مليون وستمائة أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانون جنيه مصرى - 2,127,210 اثنين مليون مائة وسبعة وعشرون ألف ومائتان وعشرة عملات أجنبية مختلفة".