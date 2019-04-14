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ضبط شخص نصب على مواطن بسوهاج بزعم إلحاق ابنه بإحدى الكليات

الأحد، 14 أبريل 2019 11:55 ص
ضبط شخص نصب على مواطن بسوهاج بزعم إلحاق ابنه بإحدى الكليات أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط محكوم عليه هارب بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين، عقب إيهامه بقدرته على إلحاق ابنه بإحدى الكليات.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بقيام شخص- مقيم بذات المركز ، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح " بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ (170,000) مائة وسبعون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف جنيه ، نظير إلحاق نجله بإحدى الكليات، وزعم علاقاته بمسئولى تلك الكلية ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن صحة البلاغ ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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